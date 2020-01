Kreis. Im Dezember zählte der Agenturbezirk Recklinghausen 25.196 arbeitslose Menschen und damit 154 mehr als im November, jedoch 2.365 weniger als im Dezember vor einem Jahr (-8,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg damit aktuell geringfügig um 0,1 Punkte auf 7,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 8,5 Prozent.

„Wie zu erwarten war, hat sich die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zum Jahresende verlangsamt, was zu einem Anstieg an arbeitslosen Menschen im Kreis Recklinghausen geführt hat“, fasst Frank Benölken, neuer Chef der Recklinghäuser Arbeitsagentur, die Entwicklung der letzten Wochen zusammen. Nach wie vor belege Recklinghausen jedoch landesweit den ersten Platz, wenn es um einen Vergleich mit dem Vorjahr ginge: „Nirgends ist im Jahresverlauf die Arbeitslosigkeit stärker im Vergleich zu 2018 gesunken, als im Vest. Damit ist der Mythos widerlegt, das Ruhrgebiet könne sich nicht von seiner Bergbauvergangenheit lösen und einen gesunden Neuanfang schaffen.“ Positiv hebt Frank Benölken außerdem die nach wie vor gute Entwicklung in der Grundsicherung hervor: „Dass sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit aktuell ausschließlich im Bereich des SGB III (Versicherungsleistung) vollzieht, zeigt, dass wir es mit einer kalkulierten, saisonalen Tendenz zu tun haben. Zum Jahresende laufen typischerweise viele Verträge aus, die oft im Frühjahr eine Anschlussbeschäftigung nach sich ziehen, sobald die Auftragslage wieder anzieht.“ Bevor dies eintritt, rechnet der Agenturchef im Januar und Februar zunächst allerdings mit weiterhin steigenden Arbeitslosenzahlen.