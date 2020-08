Haltern. Jederzeit würde Jennifer Grüne sich noch einmal für diesen Weg entscheiden. Die 21-Jährige hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement beim Bischöflichen Generalvikariat Münster (BGV) absolviert und Ende Juni erfolgreich abgeschlossen. Sie kann die Verwaltung des Bistums Münster als Arbeitgeber nur empfehlen.

„Es war eher ein Zufall, dass ich mich in Münster beworben habe. Mein Vater hatte im Radio gehört, dass es unterschiedliche Ausbildungsberufe im BGV gibt“, berichtet Grüne, die in Haltern am See lebt. Sie bewarb sich und erhielt den Zuschlag.

Vor drei Jahren startete sie gemeinsam mit drei weiteren jungen Menschen die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und hat es keinen Tag bereut. „Egal in welcher Abteilung wir eingesetzt waren, wir gehörten sofort zum Team. Es gab immer Ansprechpartner, die uns weitergeholfen haben“, schätzt sie das Miteinander. Sei es in der Personalabteilung, der Kinder- und Jugendseelsorge, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei den zentralen Diensten, in der IT-Abteilung oder in der Schulverwaltung – immer sei sie Teil des Teams gewesen. Interessant sei auch die Zeit im Sekretariat an zwei bischöflichen Schulen in Münster gewesen. „Ich habe ein breites Spektrum an unterschiedlichen Arbeiten kennengelernt. Dazu kam der hausinterne Unterricht, in dem wir gut auf unsere Zwischen- und Abschlussprüfungen vorbereitet wurden. Von so einem Angebot hat aus unserer Berufsschulklasse sonst niemand erzählt“, berichtet sie. Als die Berufsschulen vor den Abschlussprüfungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden, hätten sich Fachleute aus dem BGV die Zeit genommen, die Auszubildenden per Videokonferenz zu schulen.

Schon während der Ausbildungszeit habe sie eigenständig arbeiten können. „Wenn ich Fragen hatte, war immer jemand da. Man wird nicht allein gelassen“, lobt sie ihre Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie in den vergangenen drei Jahren gearbeitet hat. Ein großer Arbeitgeber wie das BGV habe zahlreiche Vorteile wie beispielsweise die Gleitzeit. „Ebenso gibt es viele Weiterbildungsmöglichkeiten“, informiert Grüne, die nun mit Sekretariats- und Assistenzaufgaben in der Personalabteilung betraut ist.

In diesem Jahr wurde sie in die Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt. „Ich finde es wichtig, für unsere Interessen einzustehen. Wir sind Ansprechpartner auf Augenhöhe“, sagt sie. Wenn Grüne in ihrem Freundeskreis erzählt habe, dass sie bei der Kirche arbeite, sei schnell die Frage gekommen: „Betet ihr da den ganzen Tag?“ Dann habe sie erzählt, wie vielfältig die Arbeit sei. „Das hat sie überrascht“, sagt sie lachend. Ihre Berichte müssen so überzeugend gewesen sein, dass nun auch ihre Schwester Laura am 1. August die Ausbildung beim BGV begonnen hat.

Wer sich für eine Ausbildung beim Bischöflichen Generalvikariat Münster interessiert, findet unter www.bistum-muenster.de/ausbildung Informationen zu den Ausbildungsberufen und -inhalten. Darüber hinaus steht Ausbildungsleiterin Martina Arenskötter für Rückfragen zur Verfügung unter Tel. 0251/495-336 oder per E-Mail an ausbildung-bgv@bistum-muenster.de. Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2021 als Kaufleute für Büromanagement (w/m/d), Verwaltungsfachangestellte (w/m/d), Betriebswirt VWA – Bachelor of Arts (w/m/d) und Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d) sind bis zum 12. September 2020 unter www.kirchentalente.de möglich.