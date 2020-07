Ahaus/Haltern. Billy wartet schon etwas länger auf die passenden Anfragen, der dreijährige kastrierte Staffordshire Terrier Mischlingsrüde steckt voller Tatendrang. Er liebt ausgedehnte Spaziergänge durch die Natur, kann auf der anderen Seite aber auch ein richtiger Couch Potatoe sein.

Er liebt gemütliche Kissen und hält auch mal gerne ausgedehnte Nickerchen. Er hat einen sehr lieben Charakter, zeigt sich sehr verspielt und auf der anderen Seite sehr verkuschelt. Billy lässt sich ruhig an anderen Hunden vorbeiführen und würde somit als Zweithund zu einer Hündin gut passen. Die Grundkommandos beherrscht er, Billy ist menschenbezogen und ein ganz lieber Kerl. Das Tierheim sucht Hunde/rasseerfahrene Menschen die ihm ein neues zu Hause schenken möchten und bereit sind die Auflagen zur Haltung von Billy zu erfüllen.

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.