Haltern/Ahaus. Für einen angehenden Rentner ist der kastrierte neunjährige Boxer Mischlingsrüde Marlon noch sehr agil und unternehmungslustig. Er liebt Spaziergänge, aber vor allem den Kontakt zum Menschen.

Egal wo man ist, Marlon ist dabei. Im Tierheim Ahaus hat er immer weibliche Hundegesellschaft, was gut funktioniert. Leider musste er abgegeben werden, da sein Frauchen sich altersbedingt nicht mehr kümmern konnte. Marlon möchte nun viel aufholen, dabei sein und sucht trotz seines Alters aktive Menschen. Bei uns zeigt er sich stubenrein und nach einer Eingewöhnung wird er sicherlich auch stundenweise alleine sein können. Auch das Zusammenleben mit Katzen hat Marlon kennen gelernt, gegen größere Kinder hätte der liebe Rüde auch nichts einzuwenden. Wer erfüllt Marlon seinen sehnlichsten Weihnachtswunsch nach einer eigenen Familie?

Kontakt:

Julias Tierheim in Ahaus

Sabstätte 44

48683 Ahaus

Tel.: 02561 / 8660850

info@julias-tierheim.de

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittelt werden sollen.