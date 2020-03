Münster. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich im Verlauf des heutigen Dienstags von 1457 auf jetzt 1524 Fälle (Stand: 24.3.2020, 16.55 Uhr) weiter erhöht.

Entsprechend den der Bezirksregierung Münster vorliegenden Meldungen aus den Kreisen und Städten stellt sich die Lage aktuell wie folgt dar (erste Zahl: bestätigte Infektionen, zweite Zahl in Klammer: gestrige Meldung 17 Uhr):

Stadt Bottrop 18 (17), gesundet 2

Stadt Gelsenkirchen 55 (50), gesundet 2

Stadt Münster 305 (279), gesundet 23

Kreis Borken 308 (296), gesundet 15, verstorben 2

Kreis Coesfeld 182 (166), gesundet 24

Kreis Recklinghausen 195 (162), gesundet 22

Kreis Steinfurt 244 (222), gesundet 12

Kreis Warendorf 217 (207), gesundet 7

Gesamt 1.524 (1.399), gesundet 107, verstorben 2

Der Kreis Coesfeld hat per Pressemitteilung am heutigen Nachmittag einen Todesfall „im Zusammenhang mit dem Coronavirus“ gemeldet. Der 63-Jährige war laut Kreisgesundheitsamt zwar mit dem Coronavirus infiziert, ist aber an seiner Grunderkrankung verstorben. Daher wird er in der Corona-Statistik nicht aufgeführt.

Die Kreise Steinfurt, Warendorf, Recklinghausen, Borken, Coesfeld sowie die Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Münster haben unverändert ihre Krisenstäbe aktiviert. Die Bezirksregierung Münster hat am 13. März 2020 ebenfalls ihren Krisenstab aktiviert, der werktäglich und auch am Wochenende zusammentritt.