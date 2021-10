Haltern. Der ATV Haltern bietet einige Highlights für die Generation 50+ in Haltern am See.

Montags geht es um 10 Uhr mit „Zumba Gold“ in der Jahnhalle los. Zumba Gold ist ein speziell konzipiertes Fitnessprogramm für Anfänger, Wiedereinsteiger, Schwangere und aktive Junggebliebene.

Das Angebot richtet sich an tanzbegeisterte Menschen, die ein leichtes, abwechslungsreiches und effektives Training mit Spaßfaktor suchen. Zu lateinamerikanischen Rhythmen garantiert Zumba Gold ein Training für Körper, Geist und Seele!

Dienstags beinhaltet der Kursplan Fitness, Ausdauer und Kräftigung für den ganzen Körper. Die Angebote „Fitness für Frauen“, „Fitness für Männer“ und „Fit for Fun“ richten sich gezielt an Geübte und alle die zum Sport zurückkommen möchten. Mit Musik und viel Spaß werden Kräftigungsübungen mit und ohne Kleingeräte praktiziert, ergänzt durch Gymnastik, so dass ein rundes Koordinations- und Konditionstraining stattfindet.

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Bewegungs- und Sportangeboten in der ATV Geschäftsstelle Tel: 02364/9496418