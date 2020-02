Haltern. Am Sonntag, den 22.3.2020 lädt der Förderverein des Familienzentrums St. Laurentius wieder zum Stöbern in den Kindergarten ein: von 11 – 13 Uhr ist der diesjährige Frühjahrs-Kleidermarkt im Pfarrheim geöffnet.

Angeboten werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung, sowie Spielzeuge, Bücher und vieles andere „rund ums Kind“. Auch für eine kleine Stärkung zwischendurch ist gesorgt: In der Cafeteria werden leckere Currywurst, Kuchen und Waffeln angeboten. Schwangere können wieder beim „Moonlight-Shopping“ bereits am Samstag, den 21.3.2020 gemeinsam mit einer Begleitung von 19 bis 21 Uhr ganz in Ruhe stöbern und einkaufen. Sie werden gebeten, ihren Mutterpass bereit zu halten. Wer selber noch verkaufen möchte und eine Startnummer braucht kann sich an Silke Althoff wenden (Tel.: 0173 3250287/ kleidermarktlaurentius1@gmx.de). Alle Infos zu den Teilnahmebedingungen finden sich auch auf der Homepage www.laurentius-foerderverein.de