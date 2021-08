Presseinformation des Seniorenbeirats der Stadt Haltern am See

Gelungener Start für den „Rolli-TÜV“ im Alten Rathaus. „Ich find das ganz toll, dass Sie das machen!“ Die 88-jährige Ida Mühlenbäumer aus Haltern hatte als erste den Weg in das Alte Rathaus zum „Rolli-TÜV“ des Seniorenbeirats der Stadt Haltern am See (SBR) am 10. August gefunden. Sie war froh, dass nach der Corona-Pause in 2020 nun wieder die kostenlose Rollatorenprüfung möglich war, die sie zuletzt in 2018 wahrgenommen hatte.

Die Veranstaltung war der Auftakt für eine ganze Serie von Terminen in den heimischen Altenwohnheimen und erstmals mit der Tagespflege im Kastanienhof in Lavesum, die in Zusammenarbeit mit den Sanitätshäusern Borger und Lückenotto aus Haltern durchgeführt wird.

Hans Kirschbaum, Sprecher des Organisationsteams des SBR, war von der Resonanz der Auftaktveranstaltung angetan: „Nach der Unterbrechung im letzten Jahr konnten wir nicht genau einschätzen, wie der Service angenommen wird. Die positiven Rückmeldungen beim Auftakt und die Anzahl der Teilnehmer*innen haben deutlich gemacht, dass wir mit dem kostenlosen Check viele Rollatoren-Nutzer erreichen“.

Mobilität im Alter mit Rollatoren erhalten

Ida Mühlenbäumer und viele andere, meist ältere Menschen, benötigen Rollatoren, um ihre Mobilität und damit die Selbstständigkeit im Alltag nicht zu verlieren. „Das ist die beste Erfindung für uns Ältere“, stuft sie die Bedeutung ein. Auf den Wegen in der Stadt zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Apotheke gibt die Gehhilfe nicht nur Sicherheit auf den teilweise recht holprigen Pflasterwegen, sondern ermöglicht auch mal eine Pause im Sitzen. Selbst Spaziergänge auf Feld- und Waldwegen sind wieder eine realistische Option, wenn deren spezielle Anforderungen bei der Wahl eines Rollators berücksichtigt werden.

Mareike Schreiber, stellvertretende Geschäftsführerin des Sanitätshauses Borger, ist daher auch mit zwei wesentlichen Trends konfrontiert: „Beim Kauf eines Rollators wird erstens stark auf ein möglichst geringes Gewicht geachtet, zweitens ist der Komfort im Handling und die „Geländegängigkeit“ bei vielen im Fokus. In eher ländlichen Bereichen werden daher auch mehr Rollatoren mit Luftbereifung nachgefragt, in der Innenstadt ist primär das Gewicht beim Überwinden von Bordsteinen etc. von Bedeutung“.

Die Besucher des „Rolli-TÜVs“ kamen in der Mehrzahl aus dem Bereich der Kernstadt, aber etliche nutzten den Service auch als Bewohner der äußeren Bezirke. So hatte z.B. der über 90-jährige Wilhelm Oenning den Bürgerbus an der Haltestelle An der Landwehr kurz vor Holtwick mit seinem Rollator bestiegen, das Ehepaar Marianne und Bernhard Althoff war aus Flaesheim mit ihren beiden Rollis gekommen.

Jürgen Schulz, Monteur des Sanitätshauses Borger, musste bei den gut 30 Technikprüfungen vor allen Dingen Probleme mit den Bremsen beseitigen. Durch das Justieren von Seilzügen und die Befestigung loser Verschraubungen konnten aber die meisten Problemfälle in kurzer Zeit behoben werden. Mit dem Kompressor stellte er lautstark auch wieder den richtigen Reifendruck für die Rollatoren mit Luftbereifung her.

Bereits am 17. August steht der zweite „Rolli-TÜV“-Termin an, diesmal im ASB Seniorenzentrum Kahrstege in Kooperation mit dem Sanitätshaus Lückenotto.

Terminübersicht der Überprüfungen von Rollatoren in den nächsten Wochen

Dienstag, 17. Aug. 9:00-12:00 ASB Seniorenzentrum Kahrstege

Dienstag, 24. Aug. 9:30-12:00 Seniorenzentrum Lambertusstift

Dienstag, 31. Aug. 9:00-12:00 Sankt Anna Altenwohnhaus

Dienstag, 07. Sep. 9:00-12:00 Sankt Sixtus Altenwohnhaus

Dienstag, 14. Sep. 9:00-12:00 Alloheim Seniorenresidenz

Dienstag, 21. Sep. 9:30-12:00 Kastanienhof, Raum Tagespflege

Dienstag, 05. Okt. 9:30-12:00 Altes Rathaus