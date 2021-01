Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Hattinger Feuerwehr ist am Montagabend, 4. Januar, um 21.20 Uhr zur Straße "Am Walzwerk" in Hattingen ausgerückt.



Ein Anrufer aus Bochum-Stiepel meldete den Brand eines Industriebetriebs. Die genaue Einsatzstelle konnte auf Grund der Entfernung nur vermutet werden. Neben den hauptamtlichen Kräften rückten die freiwilligen Einheiten Mitte und Nord mit insgesamt 45 Kräften aus.

Beleuchtung und Dampf sahen wie Feuer aus



Bereits auf der Anfahrt fiel den ersten Kräften ein Turm eines Industriebetriebs auf. Der beim Produktionsprozess anfallende Dampf sah in Verbindung mit der Gebäudebeleuchtung wie ein Feuer aus. Ein Schadenereignis lag hier nicht vor.

Vorsichtshalber fuhren die Einsatzkräfte alle Straßen im angrenzenden Gewerbegebiet ab. Hier gab es auch keine Hinweise auf ein Brandereignis. Daher wurde der Einsatz nach 20 Minuten beendet.