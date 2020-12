Am Dienstagmorgen, 29. Dezember, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Mitternacht und 7 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Wernigeroderstraße in Hattingen ein.

Die Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Aus dem Wohnzimmer nahmen sie eine Flasche Parfum und eine Schachtel Zigaretten mit und entfernten sich dann unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.