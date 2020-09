"Das haben die Ersthelfer in der Sparkassen-Hauptstelle bestens gemacht", sagte ein Rettungsassistent zum Stadtspiegel. Zuvor war es in der Kundenhalle der Hauptstelle der Sparkasse Hattingen zu einem medizinischen Notfall bei einer älteren Dame gekommen.

Während sich die Ersthelfer der Sparkasse sofort um ihre Kundin kümmerten, setzten weitere Mitarbeiter den Notruf ab.

Da alle in der Nähe verfügbaren Rettungswagen im Einsatz waren, alarmierte die Rettungsleitstelle die Besatzung eines Hilfeleistungsfahrzeuges der Hauptwache der Feuerwehr Hattingen zur Sparkasse. Diese als "First-Responder" ausgebildeten Feuerwehrkräfte waren dann solange tätig, bis die Besatzung eines Rettungswagen-Teams aus Gevelsberg an der Roonstraße eintraf und die Behandlung der älteren Dame übernahmen. Diese wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Wie der stellv. Sparkassen-Pressesprecher Torsten Grabinski dem Stadtspiegel auf Nachfrage mitteilte, hat die Sparkasse Hattingen im Rahmen ihrer Notfallorganisation auch 16 ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer, die für die Erste-Hilfe bei medizinischem Notfällen ausgebildet sind und ihr Wissen auch regelmäßig in "Erste-Hilfe-Schulungen" auffrischen.

Kurz & knapp: Betriebliche Ersthelfer

Muss es in jedem Unternehmen betriebliche Ersthelfer geben? Ja, Ersthelfer im Betrieb sind gesetzlich vorgeschrieben. Ihre Anzahl richtet sich dabei nach Betriebsgröße und dem potentiellen Unfallrisiko. Um als betrieblicher Ersthelfer zu fungieren, muss der Betreffende einen entsprechenden Erste-Hilfe-Kurs besucht haben und diesen alle zwei Jahre auffrischen. Zu den Aufgaben der Ersthelfer zählen die Erstversorgung des Verletzten nach einem Arbeitsunfall, die Alarmierung des Rettungsdienstes, die Weitergabe relevanter Informationen an den Rettungsdienst sowie die regelmäßige Prüfung des Erste-Hilfe-Materials.