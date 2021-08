Die Fotogruppe des Freizeitwerkes Welper hat auch für 2022 wieder ihren altbekannten Kalender "Unser mittleres Ruhrtal" zusammengestellt. Der Kalender kann an folgenden Adressen gekauft werden: Mayersche in Hattingen, Bochum (Innenstadt und Ruhrpark), Essen und Witten, Küsterladen Blankenstein, EhReBo in Welper, Mirhoff & Fischer in Bochum, Der Buchladen in Sprockhövel, Reformhaus Stöcke in Hattingen und Buchhandlung Bast in Kupferdreh. Dazu natürlich direkt am Freizeitwerk in Welper. Der Kalender kostet 12,-- € und der Erlös geht komplett in die Jugendbildung des Freizeitwerkes.