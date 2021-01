Noch vor dem Eintreffen des Corona-Schutzimpfstoffs für Klinikmitarbeiter konnten die ersten Pflegekräfte und Ärzte der Augusta Kliniken geimpft werden: Das Martin-Luther-Haus in Hattingen hat am vergangenen Sonntag restliche Impfstoffdosen an das Evangelische Krankenhaus weitergegeben.



Insgesamt zehn Ärzte und Pflegekräfte konnten geimpft werden. So auch Assistenzarzt Moritz Kröger-Mathieu, der auf seiner Station Covid-Patienten behandelt: "Ich bin froh, dass ich geimpft werden konnte. Es ist eine Erleichterung", erklärt er.

Zehn Ärzte und Pflegekräfte bereits geimpft



Ein Restbestand an Schutzimpfstoff ist durch eine sorgsame Aufbereitung der Impfstoffdosen möglich. Die Impfampulle des Schutzimpfstoffs ist für fünf Impfdosen vorgesehen. Es können jedoch häufig sechs Dosen daraus gewonnen werden. Der durchführende Impfarzt für das Seniorenheim, Allgemeinmediziner Dr. Christian Rusche, dachte an die Klinikmitarbeiter des nahegelegenen EvK und informierte das Haus im Vorfeld über den möglichen Restbestand.

"Wir freuen uns, dass wir den Impfstoff durch die kooperative Zusammenarbeit in Hattingen schon jetzt einigen Mitarbeitern zur Verfügung stellen konnten", betont die Kaufmännische Leiterin des EvK, Cvetomira Klein. Auch die Mitarbeiter zeigten sich dankbar und freuten sich über die vorzeitige Möglichkeit.

Jeweils fünf Ärzte der Klinik für Inneren Medizin und fünf Pflegekräfte der beiden Stationen, auf denen Covid-Patienten behandelt werden, erhielten den Impfstoff. Chefarzt Prof. Dr. Andreas Tromm führte die Impfungen durch und wurde ebenfalls geimpft.

Ab 18. Januar geht es weiter



Alle weiteren Beschäftigten der höchsten Prioritätsstufe müssen nicht mehr lange warten: Der Ennepe-Ruhr-Kreis, in den das EvK Hattingen der Augusta Kliniken fällt, kündigte die Impfstoffvergabe für Krankenhauspersonal für den 18. Januar an. Der Termin gilt auch für die Bochumer Standorte der Augusta Kliniken.