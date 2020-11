Am Sonntag, 22. November, lädt die St.-Georgs-Kirche Hattingen ein, für Verstorbene eine Kerze anzuzünden. Im Anschluss an den Gottesdienst zum Totensonntag bleibt die Kirche geöffnet für ein stilles Gedenken.



Von 15 bis 17 Uhr lädt die Offene Kirche ein zur "Blauen Stunde". Besucher können unter dem goldenen Sternenhimmel verweilen. Es besteht die Möglichkeit zum stillen Gebet und zum Anzünden einer Kerze für Verstorbene. Im Anliegenbuch können persönliche Fürbitte und Dank ihren Platz finden. Es erklingt Orgelmusik, gespielt von María Cristina Witte an der historischen Roetzel-Orgel.