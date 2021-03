Die Stadt hat in mehreren Einbahnstraßen im Stadtzentrum, die für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet sind, Fahrradpiktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht. Sie sollen für mehr Sicherheit für die Fahrradfahrenden sorgen und als Signal für Autofahrende dienen.



Zu finden sind die Piktogramme in den Einbahnstraßen Rathausplatz, Moltkestraße und in der sogenannten „Knubbelstraße“ zwischen Parkplatz Marktplatz und Parkplatz Finanzamt.

„Fahrradfahrende sollten nicht auf den Bürgersteig ausweichen oder flüchten, denn dort ist die Unfallrate viel höher als auf der Straße“, empfiehlt die Stadt Hattingen. Beim Befahren der Einbahnstraßen in Gegenrichtung sollten die Radfahrenden besonders auf Fußgänger acht geben. Diese rechnen möglicherweise nur mit Autoverkehr aus einer Richtung und denken nicht daran, dass Radfahrende aus der Gegenrichtung kommen könnten.