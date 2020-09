Heiligenhaus. Am Montagabend, 21. September, beschädigte ein 24-jähriger Gladbecker zunächst einen Mercedes Benz. Im Laufe der Nacht eskalierte dann ein zunächst verbaler Streit, so dass der alkoholisierte Gladbecker in Gewahrsam genommen wurde.

Gegen 22.10 Uhr beobachtete ein Zeuge vier verdächtige Personen, die seinen auf dem Südring in Heiligenhaus geparkten Mercedes Benz beschädigten. Das Quartett hatte zunächst an den Türen gerüttelt und schließlich den Mercedes-Stern von der Motorhaube gerissen. Der Zeuge informierte die Polizei.

Bei einer Durchsuchung wurde der Stern wiedergefunden und dem Besitzer zurück gegeben. Noch im Laufe der Nacht kam es wegen des Quartetts zu einem erneuten Einsatz. Nach einer Auseinandersetzung wurde der zuvor bereits in den Fokus geratene 24-Jährige erneut als Beschuldigter identifiziert. Er hatte er seine 23-jährige Begleiterin geschlagen und leicht verletzt. Der 24-jährige Gladbecker, der um 3.50 Uhr einen Alkoholwert von 2,1 Promille aufwies, blieb zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.