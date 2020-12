Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Schule und einen Kindergarten an der Pestalozzistraße in Heiligenhaus-Isenbügel eingebrochen und haben dort mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter augenscheinlich durch ein nicht sachgemäß verschlossenes Klassenraumfenster Zutritt zur Schule. In der Schule hebelten sie dann eine Zwischentür zum angrenzenden Kindergarten auf. Alleine hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter und der Tatbeute dauern aktuell noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Tel. 02056/9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!