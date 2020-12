Unter Drogen mit einem nicht versicherten Fahrzeug unterwegs

Die Kontrolle eines 24-jährigen VW Lupo Fahrers, welcher in der Nacht zu Donnerstag (10. Dezember) in Schlangenlinien auf der Langenbügeler Straße in Heiligenhaus unterwegs war, entpuppte sich als voller Erfolg. Gegen den Fahrer wurden gleich zwei Strafverfahren eingeleitet: Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des Führens eines nicht versicherten Fahrzeuges, dessen Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben waren.

Gegen 1.35 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung einen VW Lupo, welcher mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit in Schlangenlinien die Langenbügeler Straße in Heiligenhaus befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer, ein 24-jähriger Essener, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain.

Zur weiteren Beweisführung wurde der junge Mann zur Polizeiwache Velbert gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Auch das von ihm geführte Fahrzeug wurde einer genauen Kontrolle unterzogen. Mit Erfolg, denn die Kennzeichen waren zur Entstempelung im polizeilichen Datenbestand ausgeschrieben. Da kein Versicherungsschutz bestand, wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt und der Fahrzeugschein sichergestellt.

Dem Essener wurde das Führen jeglicher fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis zur Wiedererlangung seiner Fahrtüchtigkeit untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.