Am Montag, 31. Januar, findet im Ludgerustreff, Ludgerusstraße 2a in Heiligenhaus, der Bildervortrag ,,Jüdische Friedhöfe in Deutschland“ mit Elke Nußbaum statt. Beginn ist um 14 Uhr, der Teilnehmerbeitrag liegt bei 5 Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und es gilt die 2G+ Regelung. Aktuelle Nachweise werden kontrolliert. Anmeldungen werden unter Tel. 02056/21189 oder ludgerustreff@caritas-mettmann.de entgegengenommen.