Raquel Medina-Montero wird heute zwölf Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Dieser Ehrentag ist für ihre Eltern, ihre Geschwister und für sie natürlich stets etwas Besonderes, doch alle vier Jahre ist er ein ganz spezielles Highlight. So auch in 2020.

Warum? Ganz einfach: Die Heiligenhauserin ist in einem Schaltjahr geboren, also in einem Jahr mit einem zusätzlichen Tag, dem 29. Februar.

Raquel ist 2008 zur Welt gekommen. Das bedeutet, dass sie ihren eigentlichen Geburtstag heute erst zum dritten Mal feiern kann. "Wir schmeißen eine große Fete", informiert ihre Mutter. "Neben der Familie, kommen auch Freunde. Selbstverständlich gibt es eine große Geburtstagstorte vom Konditor, außerdem weiteren Kuchen und am Abend Pizza und Salate." Im Anschluss an das Fest, das Zuhause stattfindet, dürfen ihre besten Freundinnen bei Raquel übernachten, darauf freut sich die Realschülerin schon sehr.

Sonst wird am 1. März gefeiert

"Dass ich am 29. Februar Geburtstag habe und dass das etwas Besonderes ist, war mir früher gar nicht so bewusst", berichtet das junge Mädchen, das in ihrer Freizeit gerne tanzt. "Wenn kein Schaltjahr ist, feiern wir am 1. März." Auch dann gibt es Kuchen, Geschenke und Glückwünsche - vielleicht sind es nur nicht ganz so viele Gäste, die eingeladen werden. Heute jedenfalls wird mit rund 25 bis 30 Leuten ein Geburtstagslied für Raquel angestimmt.

Am dritten Geburtstag wird sie zwölf Jahre alt

Wenn man es genau nimmt, konnte die Jüngste der Familie - die fünfjährige Tamara - ihren Geburtstag schon häufiger feiern als die große Schwester. "Ab und an kann ich es mir nicht verkneifen und sage ,Du wirst ja auch erst drei Jahre alt', wenn Raquel mal nicht direkt das macht, worum ich sie bitte", verrät ihre Mutter und lacht. Generell würde es im Alltag aber keine Rolle spielen und auch nicht zu Problemen führen, dass ihre Tochter an einem 29. Februar geboren wurde. "Sie war tatsächlich auch exakt für diesen Termin ausgerechnet." Muss bei Behörden oder Formularen das Geburtsdatum angegeben werden, steht der 29. Februar auch stets zur Auswahl, sobald man 2008 als Geburtsjahr angibt.

Besonderer Geburtstagswunsch: Ein Hund

Dass dieses Geburtsdatum etwas ganz Besonderes ist, merkt die im Sternzeichen der Fische geborene Raquel also meist nur an den erstaunten Reaktionen Anderer. „Für mich ist das gar nichts Spezielles. Ich bin es ja nicht anders gewöhnt. Meine Eltern haben damals entschieden, dass ich am 1. März feier und als kleines Kind, habe ich mir darüber natürlich keine Gedanken gemacht“, so die Schülerin.

Einen besonderen Geburtstagswunsch für heute hat die Tierfreundin übrigens auch: "Ich hätte so gerne einen Hund - am liebsten einen Chiwawa!"

