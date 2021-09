Wie riecht Waldboden? Wie fühlt er sich an? Wo leben die Waldtiere? Wie kann ich ihre Fährten lesen? Diese und noch viele weitere Fragen wird der Waldpädagoge und Förster Hannes Johannsen beim "Wald-Tag in Heiligenhaus" am Dienstag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr allen Kindern zwischen ein und fünf Jahren und ihren Eltern beantworten.

Treffpunkt ist am Umweltbildungszentrum, Abtskücher Straße 24 in Heiligenhaus. Von da gibt es einen Abstecher in die Räume der Naturkundlichen Sammlung und dann führt die Wanderung durch den Wald. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Familie. Eine Anmeldung unter Tel. 02051/9654-60 oder unter erwachsenenbildung.niederberg@ekir.de ist erforderlich.