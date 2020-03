Am heutigen Morgen 2. März 2020, hörte eine Anwohner der Ihmerter Straße kurz nach zwei Uhr einen lauten Knall. Bei Nachschauen stellte er zwei Fahrzeuge vor der dortigen Sparkassefiliale fest. Nach Alarmierung der Polizei waren die beiden Fahrzeuge verschwunden und er konnte feststellen, dass die Scheiben der Sparkasse und ein dahinter stehender Geldautoamt nicht unerheblich beschädigt waren.

Polizei fahndet nach silbernem Kombi und dunklem Kleinwagen mit GI-Kennzeichen

Zur Fahndung nach den Tätern setzte die Polizei in der Nacht auch einen Hubschrauber ein. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Hemer (Tel.: 02371- 9099-0) sucht im Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung einen silbernen Kombi (eventuell Passat) und einen dunklen Kleinwagen (Golf) mit GI-Kennzeichen, die in Richtung Hemer vom Tatort gefahren sind.