Im Stadtgebiet Hemer kam es zwischen dem 31. Dezember und 2. Januar zu mehreren Sachbeschädigungen.

In der "Europastraße" zerstörten Unbekannte die Außenjalousie eines Schaufensters. In der "Hauptstraße" wurde ein Fenster beschädigt. An der Brabeckschule und im weiteren Verlauf des "Stübecker Wegs" kippten unbekannte Täter ein Stoppschild sowie zwei Bushaltestellenschilder um.

In der Freiherr vom Stein Grundschule wurde am Silvesterabend, gegen 20.45 Uhr, die Brandmeldeanlage durch Unbekannte ausgelöst, nachdem sie die Scheibe des manuellen Melders eingeschlagen und den Druckknopf betätigt hatten. Zutritt zum Gebäude hatten sie offenbar durch eine von außen zu öffnende Notausgangstür erlangt. Konkrete Täterhinweise liegen in keinem der Fälle vor.