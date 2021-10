Hemer. Im Zeitraum zwischen Montag, 25. Oktober, 18 Uhr und Dienstag, 26. Oktober, 9.30 Uhr parkte eine Mercedesbesitzerin ihren schwarzen C180 ordnungsgemäß am rechten Fahrbandrand am Wernshagen in Höhe der Hausnummer 51.

Als sie wieder zu ihrem PKW kam, stellte sie eine frische Delle und Lackkratzer im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite fest.

Der Unfallverursacher, der einen Schaden im Wert von circa 200 Euro verursachte, verließ den Unfallort ohne die Polizei zu verständigen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02372/90990 zu melden.