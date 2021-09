Iserlohn. Am Freitag, 3. September, um 19 Uhr findet in der Ebbergkirche die Bedenkzeit mit Pfarrerin Kathrin Camatta unter dem Titel „Ziemlich beste Freunde“ statt.

Im Anschluss lädt die Stadtkirchenarbeit in der Reihe „Hörenswert-Kultur am Abend“ um 19.45 Uhr zu einem Orgelkonzert mit Ardin Lilienthal, Kantor in Essen Kray, ein. Der Eintritt ist frei.

Im Programm werden Werke von Johann Sebastian Bach und Robert Schumann dargeboten.

Sebastian Bachs Fantasie über den lutherischen Pfingst-Choral "Komm heilger Geist" aus den Achtzehn Leipziger Orgelchorälen, die er am Ende seines Lebens für eine Drucklegung zusammengestellt hat, präsentiert die Melodie in langen Pedaltönen mit einem lebhaft fugierten Themengeflecht.

Robert Schumann schrieb neben den Studien in kanonischer Form auch sechs Fugen über den Namen Bach als Ehrerbietung für den großen Thomaskantor und seine Kunst.

Sebastian Bachs Pastorella wird heute gerne in der Weihnachtszeit gespielt, dabei bezieht sich der Titel "Hirtenmädchen" auf eine weltliche Form, die eher an eine laue Sommernacht im Freien erinnert. Das Choralvorspiel "Wachet auf ruft uns die Stimme" gehört zu den bekanntesten Stücken der Orgelliteratur. Sebastian Bach übernahm es aus seiner eigenen gleichnamigen Kantate und übertrug den Satz für die Orgel.