Marionetten werden seit Jahrhunderten als Medium zum Erzählen von Geschichten benutzt. Auch heute noch ziehen sie Groß und Klein in ihren Bann. Von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Oktober, findet in der Ebbergkirche in Hemer wieder das beliebte Figurentheaterfestival statt.

Die Geschichte von Franz von Assisi präsentiert die Marionettenbühne Mummenschanz am Freitag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr. Karten kosten 10 Euro.

Puppentheater für Kinder zeigt das Theater con Cuore am Samstag, 23. Oktober, von 15 bis 15.45 Uhr. Tigerwild heißt die Geschichte um einem Haustiger, der seinen Freiraum braucht. Der Eintritt kostet für Kinder 6 und für Erwachsene 8 Euro.

Am Samstagabend, von 19.30 bis 20.30 Uhr, erzählt das THeater con Curore in Notre Dame die Geschichte vieler Menschen auf der Suche nach der Liebe. Das Stück ist geeignet für alle ab 16 Jahre. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Am Sonntag, 24. Oktober, von 15 bis 15.45 Uhr präsentiert das Turbine Puppentheater für Kinder ab drei Jahre "Eine Zwirebel für Pippo". Der kleine Zwerg Pippo will in die große Welt hinaus und landet mitten auf dem Markt im Gemüsekönigreich. Im Kampf mit Tomatentanten, Karottenheinis und dem launischen Kürbiskönig wird Pippo zum Helden des Tages. Die Eintrittskarten kosten 6 Euro für Kinder und 8 Euro für Erwachsene.

Alle Tickets gibt es im Schuhaus Stehmann, im Buchladen am neuen Markt und unter ebbergkirche-hemer@web.de.