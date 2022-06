In den Sommerferien werden 24 französische Jugendliche aus der Hemeraner Partnerstadt Steenwerck in Hemer empfangen. Das Team Kinder- und Jugendförderung hat dafür eine Kennenlernwoche mit überaus attraktiven Aktionen vom 25. bis 31. Juli ausgearbeitet und lädt Hemeraner Jugendliche ab 14 Jahren zu diesem kostenlosen Programm ein.

„Wir freuen uns auf neue deutsch-französische Freundschaften und darauf, eine tolle Woche gemeinsam zu verbringen“, ist das Team der Kinder- und Jugendförderung optimistisch, viele Interessierte zu gewinnen, denn die Austauschwoche ist gespickt mit einem bunten Programm.

Der erfrischende Auftakt nach dem offiziellen Empfang wird am Montag, 25. Juli, im Aquamagis in Plettenberg gefeiert, ehe sich am Dienstag, 26. Juli, ein englischsprachiger Workshop zum Thema „Social Media“ und ein Besuch des Lasermaxx in Hagen anschließen.

Weiter geht es mit Tagesfahrten am Mittwoch, 27. Juli, in den Moviepark Bottrop und am Donnerstag, 28. Juli, nach Dortmund, wo der Signal Iduna Park und das Deutsche Fußballmuseum besucht werden. Ein weiterer englischsprachiger Workshop zum Thema „Journalismus und Fake News“, eine Wanderung durch das Felsenmeer mit Besuch der Heinrichshöhle und einem gemeinsamen Abendessen sind für Freitag, 29. Juli, geplant.

Abgerundet wird die Austauschwoche am Samstag, 30. Juli, mit einem Besuch des Sauerlandparks und einem gemeinsamen Mittagessen, ehe sich die Gäste am Sonntag, 31. Juli, auf die Heimreise begeben werden.

Teilnahme kostenlos

Das Team der Kinder und Jugendförderung betont, dass alle Angebote kostenfrei sein werden und nennt zugleich eine Voraussetzung für die Jugendlichen: „Wir bieten die Austauschwoche als Gesamtpaket an, was bedeuten soll, dass man sich nicht für einzelne Tage anmelden kann.“

Im Büro der Kinder- und Jugendförderung (Jugend- und Kulturzentrum am Park, nimmt Matthis Danne ab sofort unter Tel. 02372/551-269 oder per Mail m.danne@hemer.de Anmeldungen an. Das komplette Programm mit allen Zeiten ist hier zu finden.