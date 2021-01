Bereits im August 2019 hat die FDP-Fraktion im Rahmen einer Anfrage die Situation bezüglich des nicht zufriedenstellenden Zustandes und der Reinigung der beiden öffentlichen Toilettenanlagen thematisiert.

Durch die Schließung der Gastronomie sind aktuell zudem im Stadtbereich viele Möglichkeiten entfallen, eine Toilette aufzusuchen. Umso wichtiger ist es, dass die öffentlichen Toiletten in einem akzeptablen Zustand sind.

Es ist ja das erklärte Ziel der Stadt, mittelfristig die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen. Dazu gehört aber immer auch eine gute öffentliche WC-Anlage, gerade für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Der momentane Zustand der beiden WC-Anlagen ist teilweise erbärmlich; und das sind nicht nur Momentaufnahmen. Die Stadt Hemer sollte hier schnellstmöglich Abhilfe schaffen, ein schlüssiges Konzept vorlegen und dieses auch umsetzen.

Eine Begehung beider Toiletten am Samstag, 8.11.2020 um 12:45 Uhr bei Edeka und um 13:45 Uhr am ZOB zeigt dringenden Handlungsbedarf, welcher auch anhand der beigefügten Fotos dokumentiert ist:

WC-Edeka:

Das Display am Eingang zeigt nichts an. Die Beschriftung, wie viel es kostet und in welcher Sortierung eingeworfen werden kann, fehlt.

Man steht in einer großen Wasserlache. Das WC tropft unten, wohl schon länger sagt ein Marktstandbetreiber.

Die Deckenbeleuchtung ist nicht nur am Anfang viel zu dunkel, gerade für sehbehinderte oder ängstliche Menschen ist es also nicht ausreichend beleuchtet.

Es fehlt ein Mülleimer, auch für Hygieneartikel.

Die Halterung für das Toilettenpapier ist leer und kaputt.

Ein Rest Toilettenpapier steht auf dem Handwaschbecken, Vorrat nicht in Sicht.

Der Seifenspender ist kaputt.

Es fehlen Haken für Handtasche und Jacke, wie sie z.B. im WC am ZOB montiert sind.

WC ZOB:

Beschriftung und Einlass funktionieren gut.

Der Zustand drinnen ist sehr schmutzig. Das Gitter mit seinem Blechablauf unter dem Urinal sieht aus, als ob es schon lange nicht mehr geputzt worden ist.

Es fehlt ein Mülleimer.

Der Seifenspender ist leer.

Ein Toilettenpapierspender ist leer.

Im Antrag fordert die FDP-Fraktion Hemer zudem, dass im zuständigen Ausschuss über die aktuell beauftragten Reinigungsintervalle, deren Standards und deren Kontrolle sowie der Kosten berichtet wird. Dazu gehört auch eine Darstellung, wie der Ablauf von Schadensmeldungen geregelt ist und wer wo verantwortlich ist.