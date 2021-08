Hemer. Für Gehweg-Sanierungen an der Landhauser Straße werden zwischen Montag, 30. August, und Freitag, 17. September, halbseitige Straßenabschnitte gesperrt werden müssen.

Im Auftrag der Stadt beginnt der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer am Montag, 30. August, mit der Sanierung des Gehweges an der Landhauser Straße von der Teichstraße bis Am Sonnenhang.

Die Baustrecke beträgt 570 Meter und wird voraussichtlich in drei Wochen am Freitag, 17. September, fertig. Nachdem der alte Belag aufgenommen wurde, wird der Unterbau neu verdichtet und eine neue Asphaltschicht aufgetragen.

Unausweichlich werden dabei halbseitige Straßensperrungen und Verkehrsregelungen durch Baustellenampeln sein. Um den Verkehrsfluss nicht unnötig zu beeinträchtigen, wird die Sanierung in mehreren Abschnitten umgesetzt, wobei die Absperrungen an den Abenden und über die Wochenenden zurückgebaut werden. Ebenso wird ein provisorischer Gehweg entlang des Baufeldes eingerichtet.

Es wird um Verständnis gebeten, dass gewisse Beeinträchtigungen im Rahmen dieser umfangreichen Baumaßnahme unvermeidlich sind. Sollten dennoch besondere Schwierigkeiten auftreten, so steht Tobias Fälker bei der Stadt unter Tel. 02372/551-337 oder unter t.faelker@hemer.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung.