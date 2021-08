HEMER. Das Kulturbüro der Stadt Hemer freut sich, bei einer geführten Wanderung zum Tag des offenen Denkmals besondere Einblicke in die Burg Klusenstein zu gewähren. Startpunkt wird am Sonntag, 12. September, um 13.15 Uhr der Parkplatz Deilinghofen (Deilinghofer Straße) am Sauerlandpark sein. Geimpft, getestet oder genesen gilt auch bei dieser Veranstaltung und wird entsprechend kontrolliert werden. Um 14 Uhr fährt ein von der Stadt Hemer organisierter Bus Richtung Bahnhaltepunkt Klusenstein ab, an dem die geführte Wanderung beginnt.

Diese führt entlang der Hönne mit einem kurzen Stopp an der Feldhofhöhle, nach etwa einer Stunde wird das Gelände der Burg Klusenstein erreicht. Das privat genutzte Wohnhaus selbst wird nicht besichtigt werden können, wohl aber werden viele Informationen rund um die Stallungen und das Gelände durch den Kreisheimatpfleger Rolf Klostermann anhand von Sagen und Geschichten vermittelt.

Um 16 Uhr wird der Bus die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann wieder zurück zum Parkplatz bringen.

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnung statt, daher sind entsprechende Nachweise mitzubringen und im Bus medizinische Masken oder FFP2-Masken zu tragen.

Aufgrund des Geländes und der örtlichen Gegebenheiten ist die Veranstaltung für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen leider nicht geeignet. Bitte festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleindung tragen sowie selbst für Getränke und einen Snack sorgen, heißt es aus dem Kulturbüro.

Anmeldungen sind per E-Mail (d.naumann@hemer.de) oder im Ticketshop des Sauerlandparks ab sofort möglich, wobei die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt ist. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro, Sonderpreise und Rabatte werden nicht eingeräumt. Für Fragen steht die Touristikerin Diana Naumann (Tel. 02372/551-372; d.naumann@hemer.de) gerne zur Verfügung.