Rund 200 Eishockeyfans waren am Montag trotz der ungewohnt frühen Mittagszeit in den Sauerlandpark Hemer zur beliebten Aktion "Roosters on Ice" gekommen.

Neben dem kurzweiligen Zielspiel mit Gewinnchance "Triff den Dicken" auf der Eisfläche vor der Sauerlandpark-Alm mit den Nachwuchsspielern Erik Buschmann, Tim Fleischer, Julian Lautenschlager und Neal Samanski waren es vor allem die begehrten Unterschriften ihrer sportlichen Idole, die das Kommen der kleinen und großen Fans lohnten.