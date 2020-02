Bei der Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Landhausen konnten die Blauröcke aus dem Hemeraner Norden auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Mitgliederzahl auf 59 gestiegen

Mit verschiedenen Aktionen, bei denen unter anderem Feuerwehrfrauen und -männer, die im Löschbezirk wohnen aber noch keine Mitglieder sind, gezielt angesprochen wurden, konnten im vergangenen Jahr sechs neue Mitglieder gewonnen werden. Demgegenüber steht nur ein Austritt, sodass die Mitgliederzahl auf 59 gesteigert werden konnte. Davon gehören 44 der Einsatzabteilung, zwölf der Ehrenabteilung und drei der Unterstützungsabteilung an. Als weiterer Erfolg wurde die Lieferung des neuen Mannschaftstransporters gewertet, der kurz vor Weihnachten in Landhausen eintraf.

Lieferung eines neuen Manschaftstransportfahrzeugs

Nach dem Jahresrückblick, bei dem unter anderem auf die 15 Einsätze des vergangenen Jahres zurückgeblickt wurde, wurden Lisa-Marie Hofsäss-Bornfelder, Lars Engert und Florian Bohnes zu neuen Schriftführer gewählt. Auch Wehrleiter Markus Heuel hob in seinen Grußworten den Gasgeruch in der Geitbecke, den Sprengstofffund in Westig und den schweren Verkehrsunfall auf der Landhauser Straße hervor. Diese Einsätze werden den Wehrleuten wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Außerdem berichtete er über den aktuellen Stand der Fahrzeugbeschaffungen. So sollen zwei neue Löschfahrzeuge und ein Gerätewagen-Logistik noch 2020 für den Löschzug Nord geliefert werden. Außerdem ist geplant, ein Tanklöschfahrzeug von der Hauptwache nach Landhausen zu verlegen, sobald dies durch ein neues Fahrzeug ersetzt wird.

"Zeit ist eine knappe Ressource geworden"

Löschgruppenführer Manuel Bornfelder dankte anschließend für die geleistete Arbeit. "Zeit ist ein hohes Gut geworden und eine knappe Ressource" wusste Bornfelder und dankte daher auch den Familien für Ihre Unterstützung. Diese ist auch wieder gefragt, wenn die Löschgruppe an Karsamstag das beliebte Osterfest ausrichtet, am 26. April alle Gerätehäuser unter dem Motto "FeuerwEHRLEBEN" geöffnet haben oder am 10. Oktober wieder ein Erntedankfest gefeiert wird.

Zum Abschluss Beförderungen

Zum Abschluss wurde Julia Krämer zur Feuerwehrfrau, Benjamin Elsholz zum Feuerwehrmann, sowie Dominik Buse zum Oberbrandmeister befördert. Für 10-jährige Mitgliedschaft konnten Lisa-Marie Hofsäss-Bornfelder, Florian Bohnes und Robin Hardebusch geehrt werden. Letzterer erhielt außerdem eine Auszeichnung für die meiste Dienstbeteiligung, die bei 90 Prozent lag. Franz Peter Schürholz wurde für stolze 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.