Am Freitag wurde ein 86-jähriger Herdecker Opfer eines Trickbetrügers. Der Senior befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Herdecke-Kirchende, als sich ein fremder Mann plötzlich zu ihm in sein Auto setzte. Der Unbekannte verwickelte den Herdecker in ein Gespräch. Im Laufe des Gesprächs bot der Unbekannte dem Mann eine Lederjacke an und führte ihn zu einem ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Pkw mit italienischem Kennzeichen. Der 86-Jährige willigte in einen Kauf ein. Da er jedoch nicht über genug Bargeld verfüge, bot er dem Unbekannten an zu seiner Wohnanschrift zu fahren und dort das Bargeld zu holen. An der Wohnanschrift ergaunerte der Trickbetrüger einen Bargeldbetrag von 2000 Euro und flüchtete. Eine minderwertige Lederjacke ließ er zurück. Der Unbekannte wird als etwa 180cm groß, kräftige Figur, kurze graue Haare beschrieben. Er war etwa 60-Jahre alt und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer sportlichen Jacke.