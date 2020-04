Häusliche Gewalt ist verletzend, strafbar und niemals Privatsache. Die Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz sind auch in Zeiten der Pandemie für die Bürger da. Wer sich noch nicht entscheiden kann, die Polizei zu rufen, sollte sich an eine Person des Vertrauens oder eine Beratungseinrichtung wenden. Es gibt zum Beispiel vielfältige Hilfsmöglichkeiten wie menschlicher Beistand, persönliche Betreuung, Hilfestellung im Umgang mit Behörden, Hilfescheck für eine Erstberatung.

Hier die Erreichbarkeiten der wichtigsten Stellen:

Opferschützer der Polizei Tel. 02336-9166819981; Frauenberatungsstelle Tel. 02336-4759091. Die Jugendämter der jeweiligen Stadt Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern, Tel. 116111

Bundesweit können sichbesorgte Bürger zudem an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter Tel. 0800-0116016 wenden. Hier gibt es Unterstützung rund um die Uhr und in vielen Sprachen. Bei akuten Bedrohungen gibt es den Notruf der Polizei 110!