Kostenloser Kostümspass für kleine Narren Herdecke. Im Ruhrfestsaal im Ringhotel Zweibrücker Hof steigt am Freitag, 21. Februar, wieder eine tolle Karnevalsparty für Kids. Mit Clownin Pauline, den Junior Cheerleadern von Phoenix Hagen und dem Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit geht es zum Fest der Narren hoch her!

In der Zeit von 16 bis 18 Uhr können die jungen Gäste nach Herzenslust zu fetziger Musik Limbo tanzen und spielen. Dabei prasselt auch hin und wieder ein Regen aus Kamellen nieder. Gespannt sein dürfen die Kleinen auch auf den Auftritt des Kinderprinzenpaars vom Festkomitee Hagener Karneval. Während die Kinder feiern, können die Eltern im Elterncafé bei Getränken und Gebäck entspannen.

Die Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es beim Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendcafé FachWerk unter Tel. 02330-129964.