Als Maßnahme zur Eindämmung des Corona-Virus bleibt die Kreisverwaltung bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Das betrifft jetzt auch die Zulassungs- und Führerscheinstelle des Kreises. Ab Donnerstatg, 19. März, sind sowohl das Straßenverkehrsamt in Schwelm, Hattinger Straße 2 a, als auch die Nebenstelle in Witten, Wittener Straße 100, geschlossen. Das hat auch zur Konsequenz, dass alle bislang gebuchten Online-Termine in beiden Standorten ab dem 19. März verfallen.

Für dringende unaufschiebbare Angelegenheiten wird ein Notdienst eingerichtet. Die Terminvergaben für bestimmte Notfälle müssen vorab telefonisch oder per Mail besprochen werden und wird im Anschluss von den Mitarbeitern vergeben. Ohne einen abgestimmten Notfall-Termin ist das Betreten des Straßenverkehrsamtes oder der Nebenstellen nicht mehr möglich.

Ansprechpartner für den Bereich der Zulassung sind zwischen 8 und 12 Uhr in Witten unter der Tel. 02302-2024207 und 0230220240 zu erreichen. In Schwelm unter Tel. 02336-4441150 und 02336- 4441131. Per Mail können Anfragen für Notfall-Termine an zulassungstelle@en-kreis.de gerichtet werden.

Für den Bereich "Fahrerlaubnis" steht zwischen 8 und 12 Uhr unter der Tel. 02336- 4441119 ein Ansprechpartner zur Verfügung. Alternativ kann die Mail-Adresse fuehrerscheinstelle@en-kreis.de genutzt werden.

Die Kreisverwaltung ist bestrebt, die Auswirkungen und Einschränkungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Aktuelle Informationen sind jederzeit auf der Homepage des Ennepe-Ruhr-Kreises www.en-kreis.de abrufbar.