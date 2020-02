Am Montag, den 10. Februar, bleiben alle städtischen Schulen (Grundschulen Schraberg, Robert-Bonnermann, Werner-Richard, Hugo-Knauer sowie die Realschule und die Friedrich-Harkort-Schule) in Herdecke geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen durch das Tief Sabine.

„Die Sicherheit der Schüler auf dem Schulweg hat oberste Priorität, so dass sich die Stadt Herdecke als Schulträger für einen Unterrichtsausfall entschieden hat“, so ein Stadtsprecher. Meteorologen sagen Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h voraus. Auch die Betreuung in den Grundschulen fällt damit aus. Die Schulleitungen informieren mit Hilfe der Schulpflegschaften aktuell die Schüler und Eltern.

Schulen in Wetter bleiben ebenfalls geschlossen



Wegen des angekündigten schweren Sturms hat die Stadt Wetter (Ruhr) als Schulträger entschieden, aus Sicherheitsgründen am Montag, 10. Februar, alle städtischen Schulen geschlossen zu halten.

Eltern und Schüler werden über die Schulleitungen informiert.