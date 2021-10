Am späten Montagvormittag, 11. Oktober, kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines mit Elektroschrott beladenen Sattelaufliegers. Noch während der Fahrt auf der Autobahn bemerkte der Fahrer den Brand, stoppte den Sattelzug, koppelte die Zugmaschine ab und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Ladung bereits unter sehr starker Rauchentwicklung in voller Ausdehnung.

Durch umfassende Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurde der Brand schließlich gelöscht; aufgrund der Rauchentwicklung mussten zwei Bahnstrecken kurzzeitig gesperrt werden. Eine vorsorgliche Warnung an die Bevölkerung über die Warn-App NINA sei ebenfalls erfolgt, so die Wehr.

In dem zweistündigen Einsatz waren 24 Einsatzkräfte von beiden Wachen der Berufsfeuerwehr Herne, die Autobahnpolizei mit mehreren Fahrzeugen sowie Vertreter des Fachbereichs Umwelt der Stadt Herne vor Ort. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz im Stadtgebiet durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herne sichergestellt. Gegen Nachmittag rückte der Löschzug der Wache 2 erneut zur Einsatzstelle aus, um kleinere Glutnester abzulöschen. Im Anschluss wurde eine Brandwache vor Ort belassen. Gegen 19 Uhr war dieser Feuerwehreinsatz beendet.