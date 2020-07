Panoramabilder gehören zu den beliebtesten Fotomotiven, keine Frage. In dieser Woche suchen wir das stimmungsvollste Panorama, das die Lokalkompass-Community zu bieten hat.

Das Hauptkriterium für ein Panorama ist ein breiter Betrachtungswinkel. Eine Panoramaaufnahme bietet sich daher besonders dann an, wenn man weite Landschaften fotografieren möchte. Die extreme Ausprägung dieses Stils ist das Rundbild, also eine 360°-Aufnahme. Im ambitionierten Amateur- und Profibereich mussten zur Zeit der analogen Fotografie für Panoramaaufnahmen spezielle und sehr teure Fotoapparate verwendet werden. Heute ist es dank digitaler Technik auch für die meisten Smartphones kein Problem ein Panoramabild zu machen (Seht mal in eurer Foto-App nach!).

Das stimmungsvollste Panoramabild gewinnt. Eine Auswahl von fünf Panoramabildern aus diesem Wettbewerb werden wir kommenden Freitag (31. Juli) auf der Newswall am Limbecker Platz in Essen veröffentlichen. Sie werden dort eine Woche lang zu sehen sein.



Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen

► bis zum darauffolgenden Samstag (1. August) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

