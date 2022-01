In den vergangenen Jahren haben vier Kunstorte - die Volkshochschul-Galerie, die Künstlerzeche Unser Fritz 2/3, das Emschertal-Museum und die Flottmann-Hallen - gemeinsam Ausstellungen organisiert, die sich mit Kunst in Herne auseinandersetzten und zeitgleich in den vier Ausstellungshäusern gezeigt. Sichtbar bleiben heißt die neue Kooperationsausstellung mit 84 Künstlern, die sich thematisch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Kunstschaffen auseinandersetzt. Die Kuratoren dieser Ausstellung haben aus den eingereichten Kunstwerken insgesamt 172 Arbeiten ausgewählt. Im Anschluss an die Ausstellung wird eine Dokumentation als PDF erstellt.

Vernissage mit Busrundreise

Am Samstag, 22. Januar, wird die Ausstellung eröffnet. Abhängig von den aktuellen Corona-Maßnahmen ist am Eröffnungstag eine kostenfreie Busrundreise zu den Ausstellungsorten geplant. Abfahrt ist um 15 Uhr vom Parkplatz der Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5. Von dort aus geht es zunächst zur Zeche Unser Fritz, Zur Künstlerzeche 10, die zweite Station ist die Volkshochschul-Galerie, Haus am Grünen Ring, Wilhelmstraße 37. Weiter geht's zum Emschertal-Museum, Karl-Brandt-Weg 5, bevor der Bus um 17.30 Uhr wieder die Flottmann-Hallen erreicht.

Die Begrüßung durch den ersten Bürgermeister, Kai Gera, ist ebenfalls abhängig von den aktuellen Corona-Maßnahmen. Alle Ausstellungshäuser haben von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung kann bis Sonntag, 27. Februar, besucht werden.