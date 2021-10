Zu einem Wochenendkurs lädt die Muttersprachlerin und langjährige Dozentin der Volkshochschule (VHS) Sandrine Lidza alle ein, die schon mal zwei bis drei Französischkurse besucht, aber Vieles vergessen haben und ein bisschen wiederholen wollen, um für den Städtetrip nach Paris oder generell auf Reisen fit zu sein. Etwa 40 Unterrichtsstunden Vorkenntnisse genügen zur Teilnahme am Kurs auf A1-Niveau. Ziele sind vor allem die mündliche Verständigung und das Verstehen von Gehörtem und Gelesenem in einfachen Urlaubssituationen. Jeder der Termine, immer samstags, 10-13.15 Uhr, im Kulturzentrum, Willi-Pohlmann-Platz 1, hat einen anderen Schwerpunkt: Essen und trinken, Unterwegs, Einkäufe, Unterkunft. Man benötigt kein Lehrbuch, Material wird im Kurs verteilt und ist in der Gebühr enthalten. Der Kurs findet vom 6. bis 27. November statt. Anmeldung erforderlich, Tel. 02323/162920 oder 163584.