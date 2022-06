Rund um die Gaskraftzentrale des ehemaligen Bochumer Vereins.



Ein Wahrzeichen des Ruhrgebiets, die Jahrhunderthalle, Industriedenkmal und Kulturwerkstatt in Bochum 70 Hektar groß.



Von der Gaskraftzentrale bis hin zur Ruhrtriennale und weiteren Veranstaltungen hat die Jahrhunderthalle in Bochum eine außergewöhnlich beeindruckende Entwicklung erlebt, sie ist eines der beachtenswertesten Festspielhäuser Europas geworden. Die Jahrhunderthalle ist ein Anziehungspunkt und bietet Erholung und Ruhe mit Parkanbindung für Jung und Alt. So abwechslungsreich die Veranstaltungen auch sind, so anpassungsfähig und wechselvoll ist auch die Jahrhunderthalle. Es finden in dem historischen Ambiente regelmäßig Messen oder Rock, Pop- und Klassikkonzerte statt. Die Jahrhunderthalle wurde 1902 für die Düsseldorfer Industrie und Gewerbeausstellung erbaut, sie wurde anschließend als Gebläsemaschinenhalle für die Hochöfen des Bochumer Vereins weiter verwendet.