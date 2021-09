„Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen…“ meint Stefan Waghubinger am Mittwoch, 6. Oktober, um 20 Uhr bei seinem Kabarett-Programm in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5.

Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig. Das sind Attribute, die man mit diesem österreichischen Kabarettisten verbindet. Er selbst sagt von sich nur, er betreibt österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.

Viertes Soloprogramm

In seinem vierten Soloprogramm läuft Stefan Waghubinger gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Wieder einmal entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zum Brüllen komisch. Zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und warum wir so wenig davon haben.

Information