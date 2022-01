Der Tag der Trinkhallen findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und bietet am Samstag, 6. August, wieder ein buntes Programm und echte Kioskkultur. Dafür sucht die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) ruhrgebietsweit Büdcheninhaber, die am Feiertag der Budenkultur mitwirken und ihre Trinkhalle ins Rennen schicken.

Ob Kleinkunst, Lesungen oder Würstchen vom Grill: Wer sich anmeldet, sollte einen eigenen Beitrag leisten, um den Tag zu etwas Besonderem zu machen. Die Bewerbung ist bis Freitag, 11. März, unter www.tagdertrinkhallen.ruhr möglich. Aus allen angemeldeten Buden werden dann insgesamt 50 ausgewählt, an denen es ein von der RTG finanziertes und organisiertes Kulturprogramm geben wird.Der Tag der Trinkhallen wird von Ruhr Tourismus veranstaltet und durch den Regionalverband Ruhr (RVR) gefördert.