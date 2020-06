Pech für Metalfans! Eine schwere Mittelohrentzündung macht Metal-Legende DORO und ihren Fans einen Strich durch das für Sonntag, 28. Juni geplante Autokino-Konzert in Bottrop. Tickets können jetzt umgetauscht werden.

Am Dienstag teilte die Sängerin mit: "Es macht mich sehr traurig, dass ich diesen Sonntag in Bottrop nicht auftreten kann. Mein erstes Autokino-Konzert in Worms war ein großer Erfolg und wir alle hatten uns sehr gefreut, gemeinsam mit den Fans in Bottrop zu rocken. Wir sagen so gut wie nie eine Show ab, aber dieses Mal ist es mir mit dieser heftigen Entzündung leider unmöglich, aufzutreten.“

Fans der "Queen of Metal" hatten sich seit Ende Mai auf das anstehende Konzert im Autokino am Moviepark in Bottrop gefreut, als DORO die Show überraschend via Facebook angekündigt hatte.

Da die Autokino-Konzertreihe mit unterschiedlichen KünstlerInnen in Bottrop im Spätsommer endet, wird es keinen Nachholtermin geben. Bereits gekaufte Tickets werden erstattet. Betroffene wenden sich deswegen an die Verkaufsstelle, über die sie das Ticket bezogen haben. Weitere Live-Events der Konzertreihe sind durch den Ausfall natürlich nicht betroffen. So sind unter anderem noch die 257ers, Pietro Lombardi und David Puentez in Bottrop zu sehen.