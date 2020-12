Das Jahr 2020 geht zu Ende und die wenigsten werden es vermissen. Das erste Jahr der Pandemie bedeutete für viele Menschen in Deutschland Verzicht und finanzielle Unsicherheit. Mit welcher Entwicklung rechnet ihr im nächsten Jahr?

Es ist ein guter Brauch, zum Jahreswechsel zurück zu blicken und aus vergangenen Fehlern zu lernen. Unser Umgang mit der Corona-Krise sollte dafür ein besonders guter Anlass sein. Haben wir als Gesellschaft, in unseren Jobs, als Privatleute, als PolitikerInnen Fehler gemacht? Aber ganz bestimmt! Wie geht es jetzt weiter?

Welche Prognose für 2021?

Die Hoffnungen, die wir jetzt auf das kommende Jahr setzen, sind groß. Noch vor dem Jahreswechsel starten die ersten Impfungen. Für viele ist das ein großes Zeichen der Hoffnung: Wird bald wieder alles sein wie vorher? Ein Urlaub im Ausland, ein Tanzabend mit Freunden, ein Konzert mit 2000 Menschen – manche hohe Erwartung an 2021 wird womöglich schnell enttäuscht werden. Denn auch im kommenden Jahr werden wir mit dem Virus leben müssen. Und damit die Fallzahlen wieder auf ein überschaubares Niveau sinken, müssen wir uns außerdem noch einige Zeit in Disziplin üben. Es muss sich zeigen, wie gut wir das als Gesellschaft schaffen.



Frage der Woche: Worauf dürfen wir in 2021 hoffen? Welche Wünsche habt ihr? Mit welchen Hoffnungen seid ihr lieber noch ein bisschen vorsichtig? Was ist ein realistisches Corona-Szenario für das kommende Jahr? Und natürlich: Was müssen wir im kommenden Jahr besser machen als in diesem?