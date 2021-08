Ein bisschen Ruhe – bei vielen Menschen ist der Alltag zu hektisch, um zwischendurch mal richtig abzuschalten. In dieser Woche besinnen wir uns fotografisch auf die entspannteren Seiten des Lebens.

Was ist das erste Motiv, das euch zum Thema einfällt? Mir ist sofort das Bild von Günter Pfannenstein in den Sinn gekommen, das in der letzten Woche schon die Newswall zierte. Eine weite Landschaft, sanfte Farbstufungen, darüber eine wattige Wolkendecke – fertig. Aber Ruhe und Entspannung findet jede*r auf die eigene Art. Zeigt uns euer bestes Bild, das für euch am besten zum Thema passt. Das Gewinnerbild wird auf jeden Fall in vielen unserer Printzeitungen veröffentlicht.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (21.8.21) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche Ruhe