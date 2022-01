Eichhörnchen sind ständig in Veränderung.

Eichhörnchen sind bei uns Menschen sehr beliebt. Ihre risikofreudigen Kletterkünste, dem rasanten Tempo an einem Baumstamm zu klettern, rufen bei uns so was wie Bewunderung hervor. Eichhörnchen sind in Nadel, Laub und Mischwälder zu Hause, sie halten sich aber auch gerne in der Nähe von Menschen auf. Eichhörnchen sind in Städten, Stadtgärten und Parks zu finden, solange es dort genügend Futter und Schlupfwinkel gibt. Eichhörnchen halten Winterruhe und legen im Herbst im Boden versteckte Vorräte, wie Nüsse und Samen für die kalte Jahreszeit an.