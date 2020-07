Tomaten,

aus der Pflanzenfamilie der Nachtschattengewächse sind heute mit die beliebtesten Früchte die sehr gern zu vielen unterschiedlichsten Mahlzeiten verzehrt werden.

Ursprung

Die aus den peruanischen Anden stammende Urtomate und deren anschließende Veredelung haben wir den Indios in Mittel- und Südamerika zu verdanken.

Die später durch Kolumbus nach Europa eingeführte Tomate wurde vermutlich zuerst in Italien und Spanien angebaut.

Anbau

Bedingt durch den sehr pflege intensiven Anbau (konstante Wärme, hohe Pilzanfälligkeiten und eine regelmäßige kontrollierte Wasserzufuhr) erreichte die Tomatenpflanze in Deutschland nie eine Spitzenstellung als Hauptanbauland.

Weltweit spricht man von einer jährlichen Produktion zwischen 90 bis 95 Millionen Tonnen.

Gesundheitsfrucht

Ihre wertvollen Inhaltsstoffe wirken in vielen Bereichen positiv auf unsere Gesundheit: Mit ihren Vitaminen C, E und Karotin sowie Kalium ist sie eine kleine Biobombe.