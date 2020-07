An Parkplätzen mangelt es nahezu überall – auch an der Dorstener Straße. Umso unglücklicher sind einige Anwohner der Sackgasse im Bereich der Hausnummer 112, dass die Stadt dort Ende Juni einen bisher vorhandenen Stellplatz gesperrt hat.

"Der Parkraum ist sehr ungenügend. Deshalb ärgert es mich, dass der Parkplatz entfernt wurde, obwohl er nicht stört", sagt Anwohnerin Claudia Gronemeier-Herzberger. Auf ihre Nachfrage beim Ordnungsamt und die Bitte, den benötigten Parkplatz wieder freizugeben, habe sie die Antwort erhalten, dass Fluss und Sicherheit in der Stichstraße gefährdet seien. Eine Ortsbegehung, um die sie gebeten habe, sei abgelehnt worden, sagt Gronemeier-Herzberger. "Ich hätte gern gezeigt, dass der Parkplatz keine Behinderung des Verkehrs in der Sackgasse darstellt."

Zufahrt zur Tiefgarage erschwert

Das sieht man bei der Stadtverwaltung jedoch anders. "Der Parkplatz steht aufgrund der baulichen Situation in der Stichstraße nicht mehr zur Verfügung", erklärt Michael Paternoga vom Presseamt der Stadt auf Anfrage des Wochenblatts. Hintergrund sei die in der Sackgasse gelegene Zufahrt zu einer Tiefgarage. "Die Tiefgarage ist nicht neu, aber die Situation hat sich zu einem Problem entwickelt", so Paternoga. Insbesondere bei größeren Autos habe sich die Schwierigkeit ergeben, ordentlich einzubiegen und die Kurve zu nehmen.

Deswegen sei bereits vor einiger Zeit in dem Bereich ein Parkverbotsschild angebracht worden. Dies hätten die Autofahrer aber wohl übersehen und wegen der andersfarbigen Pflasterung des früheren Stellplatzes angenommen, dass sie dort weiterhin parken dürften. "Deswegen haben wir jetzt die Grenzmarkierung aufgetragen, damit die Leute sehen, dass dort kein Parkplatz ist", erläutert Paternoga.